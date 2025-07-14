Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы

Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний «Ташир». Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна. Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна. В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали. В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия. Пашинян также потребовал национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую Карапетяну. Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.