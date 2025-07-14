Сенатор-русофоб Грэм* опозорился, говоря о Путине и России: что он сказал

Сенатор США Линдси Грэм* признал Украину российской территорией. Об этом пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Таким образом журналист с иронией прокомментировал выступление Грэма* в эфире телеканала CBS. Тогда сенатор опозорился, заявив, что «игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится».
Ранее Грэм* заявил, что в США обсуждают новые ограничительные меры в отношении России, которые могут затронуть не только саму страну, но и ее торговых партнеров.
Позже Грэм* анонсировал план введения 500% пошлин на товары из стран, которые продолжают торговать с Россией, не поддерживая при этом Украину. Законопроект поддержали уже 84 сенаторами. Он направлен в первую очередь против Китая и Индии, выступающих крупнейшими покупателями российской нефти. По словам американского сенатора, эти государства импортируют около 70% энергоресурсов из РФ.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.