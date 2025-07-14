Американский сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине

Парламентарий, известный своей негативной риторикой в адрес России, ранее внес законопроект об ограничительных мерах, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех государств, которые закупают у Российской Федерации нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg сообщило о том, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.