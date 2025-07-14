Макрон призвал ЕС «решительно защищать европейские интересы» от действий Трампа

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил в воскресенье, что Трамп продолжит угрожать введением тарифов в отношении ЕС, Мексики и других стран, если условия торговой сделки не улучшатся. «Что ж, эти тарифы реальны, если президент не заключит сделку, которая, по его мнению, будет достаточно выгодной», — сказал он в интервью программе ABC «На этой неделе». «Но, знаете, переговоры продолжаются, и мы посмотрим, когда все уляжется».