Почуявший с чего-то свою значимость Макрон призывает ЕС «решительно защищать европейские интересы» от тарифов Трампа. Президент Франции говорит, что блок должен быть готов к торговой войне после угрозы введения 30-процентных пошлин, но другие — менее норовистые — лидеры ЕС призывают к спокойствию.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС «решительно защищать европейские интересы» после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести 30-процентные пошлины почти на весь импорт из ЕС.
Это, пишет The Guardian, произошло после того, как ЕС предпринял шаги по деэскалации напряженности после резкого заявления Трампа в субботу. Блок объявил о дополнительной приостановке введения ответных пошлин на 21 миллиард евро до 1 августа, что соответствует сроку, установленному президентом США для заключения новой сделки.
В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Индонезии Прабово Субианто объявили в воскресенье о «политическом соглашении» по соглашению о свободной торговле, завершившем девятилетние переговоры.
Индонезия, одна из самых быстрорастущих экономик в мире, недавно пришла к выводу, что ЕС, несмотря на его враждебное отношение к регулированию, является более стабильным партнером, чем США, сказал один дипломатический источник.
ЕС активизировал свои усилия по заключению новых соглашений с южноамериканскими и азиатскими партнерами после того, как Трамп взорвал мировую торговую систему, в надежде, что сделки с Индией, Таиландом и другими странами могут быть заключены к концу года, отмечает The Guardian.
Макрон заявил, что ЕС должен быть готов к торговой войне и противостоять президенту США, который, как ожидалось, только на прошлой неделе одобрит соглашение с блоком о 10%-ном тарифном соглашении в принципе.
«Еврокомиссия, как никогда ранее, должна подтвердить решимость союза решительно защищать европейские интересы, — заявил Макрон в социальных сетях. — В частности, это подразумевает ускорение подготовки заслуживающих доверия контрмер путем мобилизации всех имеющихся в его распоряжении инструментов, включая противодействие принуждению, если соглашение не будет достигнуто к 1 августа».
Другие европейские лидеры призвали к спокойствию, в том числе в Италии, Нидерландах, Германии и Ирландии. Но, отражая шок, охвативший весь блок в связи с угрозой Трампа, влиятельная Федерация немецкой промышленности (BDI) заявила, что заявление Трампа стало «тревожным звонком для промышленности по обе стороны Атлантики».
Призыв Макрона к готовности к торговой войне прозвучал в отличие от призыва Берлина к «прагматичному» ответу. Рейхсканцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он разговаривал непосредственно с Трампом, подчеркнув, что он играет ведущую роль в формировании тактики ЕС в преддверии нового крайнего срока, назначенного Трампом на 1 августа.
«Я интенсивно обсуждал это на выходных и с Макроном, и с Урсулой фон дер Ляйен», — сказал Мерц немецкой телекомпании ARD. «Мы хотим использовать это время сейчас, две с половиной недели до 1 августа, чтобы найти решение. Я действительно привержен этому».
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, у которой хорошие отношения с Трампом, заявила в своем заявлении, что верит в возможность достижения «справедливого соглашения». «Не было бы смысла разжигать торговую войну между двумя сторонами Атлантики», — сказала итальянская неофашистка.
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил в социальных сетях, что ЕС «должен оставаться единым и решительным» в своем стремлении достичь «взаимовыгодного» соглашения с США.
Заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис заявил, что все это было частью плана Трампа, который «признает необходимость сделки» и что повышение тарифов было «его способом» ведения переговоров.
Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил в воскресенье, что Трамп продолжит угрожать введением тарифов в отношении ЕС, Мексики и других стран, если условия торговой сделки не улучшатся. «Что ж, эти тарифы реальны, если президент не заключит сделку, которая, по его мнению, будет достаточно выгодной», — сказал он в интервью программе ABC «На этой неделе». «Но, знаете, переговоры продолжаются, и мы посмотрим, когда все уляжется».
Послы ЕС были проинформированы о последних событиях на экстренном совещании в Брюсселе в воскресенье. Источники сообщили, что они стремятся продемонстрировать единство и поддержку плана Еврокомиссии по продолжению переговоров. Министры торговли ЕС должны встретиться в понедельник.
Фон дер Ляйен предупредила в воскресенье: «Мы продолжим готовиться к контрмерам, поэтому мы полностью готовы», назвав сделку с Индонезией «важной вехой», которая поможет диверсифицировать рынки. Она также заявила, что ЕС продолжит упрощать единый рынок, чтобы «углубить» возможности для торговли внутри блока, «потому что это наша безопасная гавань».
Угроза введения 30-процентного тарифа рассматривается как тактика ведения переговоров, но за кулисами царит ярость, и многие рассматривают это как опасную трансатлантическую игру во времена серьезной глобальной нестабильности.
Последний выпад Трампа согласуется с его апрельским заявлением в «день освобождения» о том, что ЕС взимал несправедливые пошлины в размере 39% на импорт из США, что является широко дискредитированным анализом, когда официальные лица ЕС указывали на средний уровень около 2,5%, отмечает The Guardian.
Некоторые депутаты Европарламента предупредили, что если они начнут принимать «незаконные» тарифы в качестве новой нормы, Трамп просто вернется за новыми. «Речь идет о том, чтобы показать, что ЕС не является жертвой, не парализован сам по себе и не напуган», — заявил на прошлой неделе итальянский евродепутат Брандо Бенифей, член комитета по международной торговле.
Немецкая ассоциация автомобильной промышленности предупредила о перспективе роста издержек для автопроизводителей и поставщиков и заявила, что «вызывает сожаление тот факт, что существует угроза дальнейшей эскалации торгового конфликта».
Автомобильная промышленность Германии уже страдает от повышения экспортных пошлин в США на 25% по сравнению с ранее существовавшими 2,5%, в то время как ее сталелитейной промышленности приходится сталкиваться с карательными тарифами в размере 50%.
Понятно, что принципиальное соглашение, которое было на столе Трампа, предполагало потенциальное снижение тарифов для любых европейских автопроизводителей, имеющих заводы в США, включая Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, а также шведскую марку Volvo.
Но на прошлой неделе министр финансов Швеции назвал соглашение «действительно плохим», в то же время заявив, что некоторые экономические трудности неизбежны.
Объем торговли между ЕС и США составляет 1,4 млрд евро в год, но только три страны — Германия, Италия и Ирландия с их крупным транснациональным фармацевтическим сектором — экспортируют в США больше, чем импортируют.