Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что глава российского государства Владимир Путин хочет «забрать все», пишет Axios, ссылаясь на источники.
Путин дал понять, что в течение следующих двух месяцев он предпримет новые усилия по наступлению вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Российская Федерация имеет серьезные позиции, поделились подробностями авторы публикации.
«Он хочет забрать все», — приводит издание слова Трампа в разговоре с Макроном.
По информации обозревателей издания, в последующие дни план Соединенных Штатов о новом вооружении украинской стороны превратился из идеи в нечто более конкретное.
Ранее сообщалось, что появление главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в деловом костюме положительно сказалось на разговоре. По словам источников Axios, на встрече Зеленский не был одет как сумасшедший.