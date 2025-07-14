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Раскрыты слова Трампа о Путине в разговоре с Макроном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что глава российского государства Владимир Путин хочет «забрать все», пишет Axios, ссылаясь на источники.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что глава российского государства Владимир Путин хочет «забрать все», пишет Axios, ссылаясь на источники.

Путин дал понять, что в течение следующих двух месяцев он предпримет новые усилия по наступлению вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Российская Федерация имеет серьезные позиции, поделились подробностями авторы публикации.

«Он хочет забрать все», — приводит издание слова Трампа в разговоре с Макроном.

По информации обозревателей издания, в последующие дни план Соединенных Штатов о новом вооружении украинской стороны превратился из идеи в нечто более конкретное.

Ранее сообщалось, что появление главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в деловом костюме положительно сказалось на разговоре. По словам источников Axios, на встрече Зеленский не был одет как сумасшедший.

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