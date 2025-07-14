Из-за избиения тремя молодыми мигрантами пенсионера вспыхнули беспорядки

В пятницу мэрия организовала демонстрацию, которая должна была быть мирной, но на которой ультраправые элементы выкрикивали антимигрантские лозунги. Одна из групп под названием «Депортируйте их сейчас» разместила в социальных сетях сообщение с призывом к нападениям на людей североафриканского происхождения.