Из-за избиения тремя молодыми мигрантами пенсионера вспыхнули беспорядки

Несколько человек получили ранения во время второй ночи антимигрантских беспорядков в испанском городе. Власти сообщают, что по меньшей мере один человек арестован после беспорядков, вспыхнувших в Торре-Пачеко из-за нападения мигрантов на пенсионера.
Несколько человек пострадали во время второй ночи антимигрантских беспорядков в городе Торре-Пачеко на юго-востоке Испании после того, как был избит пенсионер, сообщили власти.
Несмотря на значительное присутствие полиции, вооруженные дубинками группы людей бродили по улицам в поисках людей иностранного происхождения, сообщает региональная газета La Opinión de Murcia.
Региональное правительство не сообщило, сколько человек получили ранения, но заявило, что по меньшей мере один человек был арестован в связи с беспорядками.
Беспорядки, как передает Agence France-Presse, вспыхнули после того, как 68-летний мужчина сообщил испанским СМИ, что в среду его избили на улице трое молодых людей североафриканского (точнее — марокканского) происхождения. Нападение было заснято на видео и размещено в социальных сетях.
В пятницу мэрия организовала демонстрацию, которая должна была быть мирной, но на которой ультраправые элементы выкрикивали антимигрантские лозунги. Одна из групп под названием «Депортируйте их сейчас» разместила в социальных сетях сообщение с призывом к нападениям на людей североафриканского происхождения.
Испанские власти в воскресенье призвали к спокойствию жителей города с населением 36 000 человек.
Консервативный глава регионального правительства Мурсии Фернандо Лопес Мирас написал в своем посте в социальной сети: «Торре Пачеко должен вернуться к нормальной жизни. Я понимаю ваше разочарование, но ничто не оправдывает насилие».
Мэр Торре-Пачеко Педро Анхель Рока Тернел заявил общественному телевидению RTVE: «Я призываю жителей сохранять спокойствие».
Министр по делам молодежи Испании Сира Рего, член крайне левого альянса Sumar, осуждает насилие в отношении мигрантов в своем сообщении на Bluesky, обвинив «ультраправых» в беспорядках.