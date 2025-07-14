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Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму в преддверии Дня Победы

Задержанная должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности России за задержание агента Службы безопасности Украины, осуществлявшей подготовку террористического акта против российского военнослужащего на территории республики в преддверии Дня Победы.

«Благодарю сотрудников ФСБ, которые задержали агента украинских спецслужб, готовившую теракт в Крыму накануне Дня Победы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что благодаря профессиональной и системной работе спецслужб удалось предотвратить множество подобных преступлений.

Напомним, покушение на военного завербованная девушка готовила по заданию СБУ, она должна была подорвать с помощью взрывного устройства машину, в которой находится офицер.

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