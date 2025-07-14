Выборы всё ближе: Молдова вступила в активную политическую фазу — начался избирательный период

С сегодняшнего дня в Молдове стартует избирательный период.
Согласно постановлению ЦИК, 14 июля будет опубликован список партий, имеющих право участвовать в выборах.
В период с 20 июля по 19 августа 2025 года будет проходить подача документов для регистрации кандидатов на должность депутата в Парламенте Республики Молдова.
20 июля 2025 года начнется период выдвижения и сбора подписей в поддержку независимых кандидатов.
До 13 августа можно подавать документы для регистрации избирательных блоков.
29 августа стартует избирательная кампания.