Карапетян рассказал о создании в Армении новой партии

Находящийся под арестом предприниматель Самвел Карапетян объявил о формировании в Армении новой политической структуры. По его утверждению, состоявшийся 4 июля 2025 года в Ереване первый митинг его приверженцев продемонстрировал, что власти испытывают тревогу перед гражданами, осознающими собственную силу.
«Мы создаем принципиально новую политическую силу», — цитирует заявление Карапетяна его пресс-служба.
Он подчеркнул глубокое уважение к политическим объединениям и деятелям, осуществляющим противостояние антинациональному курсу Никола Пашиняна.
Как заявил бизнесмен, даже в различных сегментах правящего режима присутствуют настоящие профессионалы, не принимающие ценностей узкой провластной группы, однако не видящие путей разрешения сложившейся ситуации. Он добавил, что процесс создания новой политической команды уже инициирован.
Российский бизнесмен ранее был заключён под арест на двухмесячный срок после того, как публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви. Религиозный институт подвергался давлению со стороны руководства республики, включая премьер-министра Никола Пашиняна.
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