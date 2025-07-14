Спецпредставитель Трампа прибыл на Украину с недельным визитом

Напомним, что о поездке Келлога на Украину стало известно ещё пару дней назад. Он лично рассказал, что приедет в Киев на неделю. Последний раз спецпредставитель посещал Незалежную в феврале. Более подробной информации насчёт встречи главы киевского режима с Келлогом пока неизвестно.