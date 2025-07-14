Спецпредставитель Трампа прибыл на Украину с недельным визитом

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Ермак.
Сообщается, что представитель президента США может находиться на Украине в течение всей недели. Глава киевского режима уже также анонсировал предстоящие переговоры с Келлогом.
«На этой неделе будут переговоры о дальнейшей поддержке. Поручил главкому Сырскому и начальнику Генштаба Гнатову представить имеющуюся у нас информацию о российском потенциале и о наших перспективах. Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок», — заявил Зеленский.
Напомним, что о поездке Келлога на Украину стало известно ещё пару дней назад. Он лично рассказал, что приедет в Киев на неделю. Последний раз спецпредставитель посещал Незалежную в феврале. Более подробной информации насчёт встречи главы киевского режима с Келлогом пока неизвестно.