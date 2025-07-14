США вынуждены занимать деньги у Китая из-за «большой вовлеченности в украинский конфликт». Об этом рассказал американский сенатор Рэнд Пол.
«У нас нет денег, и лучше бы перенаправить наше внимание на внутренние проблемы … Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая», — заявил сенатор в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal.
Рэнд Пол обратил внимание, что многие американские политики готовы следовать своим большим целям, однако совсем забывают об экономической стороне. По его словам, политики, желающие предоставить больше помощь Украине, «еще больше загоняют в долги» американцев.
Накануне американский геополитический аналитик Брайан Берлетик отметил, что США всегда развивали свою стратегию в отношении Украины, не задумываясь о том, чтобы бросить эту страну. Он считает, что помощь Киеву продолжится.