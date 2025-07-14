США приходится брать в долг у Китая: американский сенатор раскритиковал планы по Украине

«У нас нет денег, и лучше бы перенаправить наше внимание на внутренние проблемы … Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая», — заявил сенатор в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal.