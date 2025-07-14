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Politico: ЕС не может согласовать 18-й пакет санкций против РФ из-за Мальты

Мальтийская делегация выступает против введения потолка цен на российскую нефть.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз не может достичь согласия по 18-му пакету санкций против России из-за позиции Мальты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По информации издания, мальтийская делегация выступила против предложения Еврокомиссии ввести ценовой потолок на экспорт российской нефти, который будет на 15% ниже ее средней стоимости за последние 3 месяца.

«В ходе заседания постпредов стран ЕС в воскресенье Мальта выразила возражения против предложения комиссии установить потолок цены на российский экспорт энергоресурсов на уровне на 15% ниже рыночной цены», — сказано в сообщении.

Издание Reuters ранее писало, что Европейский союз может уже в понедельник, 14 июля, согласовать 18-й пакет санкций против РФ.

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