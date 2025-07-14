Стало известно о кризисе в отношениях США и Японии из-за проводимой Трампом политики

Союзнические отношения между США и Японией переживают самый серьезный кризис за последнюю четверть века. Как пишет The Financial Times, причиной стали торговая политика Дональда Трампа и неспособность Токио адаптироваться к новым условиям сотрудничества.
Источники издания в правительствах обеих стран предупреждают, что жесткая позиция Белого дома и растущее недоверие могут дестабилизировать не только экономические, но и военно-политические аспекты партнерства.
Эксперт The Asia Group Кристофер Джонсон отметил, что в Японии всерьез обеспокоены действиями администрации Трампа, которая, по мнению Токио, игнорирует традиционные союзнические обязательства. Последний раз подобный кризис наблюдался в конце 1990-х, когда после холодной войны стороны столкнулись с торговыми противоречиями и пересмотром основ альянса. «Я никогда не видел, чтобы японские чиновники так открыто выражали тревогу», — заявил Джонсон.
По данным FT, Вашингтон и Токио столкнулись с беспрецедентным уровнем недопонимания. Японские власти рассчитывали на исключение из новых торговых ограничений, но США продолжили курс на жесткие меры. Аналитики полагают, что альянс сохранится, однако его условия будут пересмотрены. Исход этих переговоров, отмечают эксперты, станет сигналом для других стран: он покажет, чего стоит дружба с США в 2025 году.