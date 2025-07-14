Стало известно о кризисе в отношениях США и Японии из-за проводимой Трампом политики

По данным FT, Вашингтон и Токио столкнулись с беспрецедентным уровнем недопонимания. Японские власти рассчитывали на исключение из новых торговых ограничений, но США продолжили курс на жесткие меры. Аналитики полагают, что альянс сохранится, однако его условия будут пересмотрены. Исход этих переговоров, отмечают эксперты, станет сигналом для других стран: он покажет, чего стоит дружба с США в 2025 году.