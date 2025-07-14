В пермском санатории сменился директор

ООО «ЛПП СП “Алмед”» было зарегистрировано в 1992 году в Перми. Компания управляет одноименным санаторием-профилакторием в Кировском районе, 46,01% долей которого принадлежат Анастасии Федяевой, 36,43% — ФКП «Пермский пороховой завод», 12,18% — АО «НИИПМ», остальные 5,38% — Денису Федяеву. Выручка ООО в 2024 году — 101 млн руб., чистый убыток — 2 млн руб. Пятиэтажная здравница рассчитана на прием 180 гостей, а также располагает лечебным зданием и крытым бассейном.