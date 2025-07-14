Санду может попытаться помешать блоку «Победа» в выборах, считает оппозиция

«Настал тот день, когда блок “Победа” подаст документы для участия в парламентских выборах 2025 года, это означает, что у Молдавии появился шанс к возрождению нашей страны, возрождению экономики, потому что только Илан Шор и его команда могут изменить жизнь в стране к лучшему. Мы сегодня поддержим наших председателей из блока “Победа” при подаче документов в ЦИК и будем наблюдать, как майя Санду со всей бессовестностью будет пытаться помешать нам», — заявил на импровизированном митинге Вережану.