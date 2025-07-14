Санду может попытаться помешать блоку «Победа» в выборах, считает оппозиция

Лидеры блока «Победа» в понедельник подают документы в центризбирком для участия в парламентских выборах. Сторонники блока собрались перед зданием ЦИК, чтобы поддержать своих руководителей, они принесли плакаты с призывами: «Вернём демократию в Молдову», «Победа — голос народа».
«Настал тот день, когда блок “Победа” подаст документы для участия в парламентских выборах 2025 года, это означает, что у Молдавии появился шанс к возрождению нашей страны, возрождению экономики, потому что только Илан Шор и его команда могут изменить жизнь в стране к лучшему. Мы сегодня поддержим наших председателей из блока “Победа” при подаче документов в ЦИК и будем наблюдать, как майя Санду со всей бессовестностью будет пытаться помешать нам», — заявил на импровизированном митинге Вережану.
По его словам, блок «Победа» намерен отстаивать свое право на участие в избирательном процессе.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.