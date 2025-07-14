Советник Токаева получил еще одну должность

Комиссия будет внедрять современные технологии в дзюдо, обеспечивать их этичное использование, повышать спортивные результаты и развивать сотрудничество. Также она займется продвижением дзюдо как инструмента для социального развития. Федерация выразила уверенность, что опыт и знания Желдибая помогут работе комиссии.
Руслан Желдибай занимает пост советника и пресс-секретаря президента Казахстана с февраля 2025 года. Ранее он был помощником президента по внутренней политике и коммуникациям. С января по сентябрь 2023 года — заместителем руководителя Администрации президента.