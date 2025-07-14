Советник Токаева получил еще одну должность

Комиссия будет внедрять современные технологии в дзюдо, обеспечивать их этичное использование, повышать спортивные результаты и развивать сотрудничество. Также она займется продвижением дзюдо как инструмента для социального развития. Федерация выразила уверенность, что опыт и знания Желдибая помогут работе комиссии.