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Советник Токаева получил еще одну должность

Советник и пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай назначен директором Комиссии по новым технологиям и высоким достижениям Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщила пресс-служба IJF.

Источник: akorda.kz

Комиссия будет внедрять современные технологии в дзюдо, обеспечивать их этичное использование, повышать спортивные результаты и развивать сотрудничество. Также она займется продвижением дзюдо как инструмента для социального развития. Федерация выразила уверенность, что опыт и знания Желдибая помогут работе комиссии.

Руслан Желдибай занимает пост советника и пресс-секретаря президента Казахстана с февраля 2025 года. Ранее он был помощником президента по внутренней политике и коммуникациям. С января по сентябрь 2023 года — заместителем руководителя Администрации президента.