Мэр Лошкин поручил дать название новой улице в Советском районе

— В генплане этой улицы нет, но жители этим проездом активно пользуются. Не только из ЖК «Слава», но и все близлежащие микрорайоны получили альтернативный выезд. На прошлой неделе мы там завершили выполнение в асфальтобетоне и сейчас есть возможность сформировать этот проезд как полноценную улицу. Я поручил подумать над тем, как эту улицу назвать.