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Мэр Лошкин поручил дать название новой улице в Советском районе

В Советском районе Челябинска нашлась безымянная улица.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске появилась новая улица — собственное название получит заасфальтированный проезд к ЖК «Слава» за памятником «Скорбящие матери». Об этом рассказал на аппаратном совещании глава города Алексей Лошкин:

— В генплане этой улицы нет, но жители этим проездом активно пользуются. Не только из ЖК «Слава», но и все близлежащие микрорайоны получили альтернативный выезд. На прошлой неделе мы там завершили выполнение в асфальтобетоне и сейчас есть возможность сформировать этот проезд как полноценную улицу. Я поручил подумать над тем, как эту улицу назвать.