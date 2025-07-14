Дмитрий Демешин привлёк крупный бизнес к созданию делового центра в Хабаровске

Строительство современного делового центра «Хабаровск-сити» в прибрежной части краевой столицы станет важным пунктом реализации одобренного Президентом России мастер-плана развития крупнейшего города ДФО. При этом проект будет осуществлён не за счёт государственного бюджета. Губернатор Дмитрий Демешин привлёк к реализации этого проекта частный бизнес, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации министерства строительства Хабаровского края, первую очередь масштабного объекта планируется завершить до 2030 года.
Многофункциональный комплекс нового поколения разместится на берегу реки Амур, в границах улиц Пионерская, Павла Морозова и Шевчука. С южной стороны «Хабаровск-Сити» будет граничить с улицей Солженицына.
В состав «Хабаровск-Сити» войдут детская парусная школа, амфитеатр, центр водных видов спорта, конференц-холл «Хабаровск» и другие объекты.
В рамках проекта также предусмотрено строительство новых школ, детских садов и поликлиники. Общая площадь застройки составит около полутора миллионов квадратных метров.
Из них треть будет отведена под деловую застройку, а две трети — под смешанное жильё, культурно-социальные объекты, спортивные сооружения
— В результате реализации проекта планируется создать деловой центр и современные микрорайоны, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, — сообщил заместитель министра строительства и главный архитектор Хабаровского края Сергей Фёдоров.
Проектом «Хабаровск-Сити» занимается федеральная финансово-строительная группа «Эталон». В рамках сотрудничества часть застройки будет реализована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соглашение об этом было подписано в мае на Российско-Китайском форуме в Хабаровске.
Для строительства необходимо очистить площадку в границах улиц Пионерская, Павла-Морозова и Шевчука. По словам Сергея Фёдорова, эта территория идеально подходит с точки зрения видовой концепции, так как станет продолжением городской застройки береговой черты, расположенной вдоль дамбы. Деловой центр соединит спальные районы с деловой линией, торгово-развлекательным комплексом «Броско Молл» и центральной набережной. При этом на площадке не планируется снос крупных зданий, она свободна. Единственное, что необходимо сделать, — перенести частные гаражи, которые арендованы у городской администрации. Сергей Фёдоров заверил, что в настоящее время разрабатывается программа, которая позволит выделить участок и перенести гаражи на новое место. Таким образом, владельцы не потеряют свою собственность, а интересы граждан будут учтены.
Компания «Эталон» также возьмёт на себя важные социальные обязательства, включая строительство школы на 1100 мест в соседнем микрорайоне Строитель.
Примечательно, что в будущем проект планируется соединить с островом Большой Уссурийский, где будет развёрнуто масштабное строительство новой инфраструктуры.
— Автомобильное сообщение будет осуществляться по существующему мосту. Пешеходная связь будет организована с помощью канатной дороги, — отметил Сергей Фёдоров.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который выступил с инициативой по возведению нового делового центра, выдвинул важное условие: необходимо решить вопрос с социальной инфраструктурой. Бизнес также возьмёт на себя расходы по её строительству.
Таким образом, государство сможет получить новый центр развития экономики региона и инструмент для решения социальных проблем жителей, не тратя при этом ни копейки. Жители близлежащих районов смогут претендовать на места в новых школах и детских садах.