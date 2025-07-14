Дмитрий Демешин привлёк крупный бизнес к созданию делового центра в Хабаровске

Для строительства необходимо очистить площадку в границах улиц Пионерская, Павла-Морозова и Шевчука. По словам Сергея Фёдорова, эта территория идеально подходит с точки зрения видовой концепции, так как станет продолжением городской застройки береговой черты, расположенной вдоль дамбы. Деловой центр соединит спальные районы с деловой линией, торгово-развлекательным комплексом «Броско Молл» и центральной набережной. При этом на площадке не планируется снос крупных зданий, она свободна. Единственное, что необходимо сделать, — перенести частные гаражи, которые арендованы у городской администрации. Сергей Фёдоров заверил, что в настоящее время разрабатывается программа, которая позволит выделить участок и перенести гаражи на новое место. Таким образом, владельцы не потеряют свою собственность, а интересы граждан будут учтены.