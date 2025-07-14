Мэр Омска разъяснил ситуацию с укладкой асфальта в дождь

Главное условие — использование специальной асфальтобетонной смеси с особыми добавками. Эти компоненты делают смесь более однородной и удобной в укладке, а также улучшают её способность к уплотнению. Важная особенность такой смеси — более высокая температура по сравнению с обычной. Именно поэтому при укладке можно наблюдать пар, который образуется при контакте с поверхностью. Интересно, что подобное явление может наблюдаться и в сухую погоду.