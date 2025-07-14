Мэр Омска разъяснил ситуацию с укладкой асфальта в дождь

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал вопросы горожан об асфальтировании во время осадков. По его словам, современные технологии позволяют проводить дорожные работы даже в непогоду.
Главное условие — использование специальной асфальтобетонной смеси с особыми добавками. Эти компоненты делают смесь более однородной и удобной в укладке, а также улучшают её способность к уплотнению. Важная особенность такой смеси — более высокая температура по сравнению с обычной. Именно поэтому при укладке можно наблюдать пар, который образуется при контакте с поверхностью. Интересно, что подобное явление может наблюдаться и в сухую погоду.
Контроль качества осуществляется постоянно: за процессом следят профессиональные инженеры. После завершения работ проведут тщательную проверку — возьмут пробы и отправят их в лабораторию для анализа. Гарантия качества обеспечивается простой формулой: если дорожники выполнят работу некачественно, её не примут и не оплатят.