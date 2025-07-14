Мэр Хабаровска вручил первые семейные документы на выездной церемонии браков

В городском парке «Динамо» прошла торжественная церемония регистрации браков, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Пять пар вступили в брак, еще пять — те, кто прожил вместе более полувека, — получили знаки супружеского долголетия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске отметили День семьи, любви и верности выездной церемонией регистрации браков. Праздничное мероприятие состоялось в парке «Динамо». Свои отношения официально зарегистрировали пять влюбленных пар.
Поздравить молодоженов пришел мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Он вручил парам свидетельства о государственной регистрации брака.
«От всей души поздравляю вас с этим прекрасным событием — рождением семьи! Сегодня самый радостный и волнительный день в вашей жизни. Любовь — это дар, требующий заботы и преданности. Это труд, и я верю в вас, в вашу силу и мудрость. И я очень надеюсь, что через 50 лет мы с вами увидимся здесь снова», — сказал глава города.
На церемонию также пригласили пары, которые прожили вместе больше 50 лет. Им вручили Памятный знак супружеского долголетия от правительства Хабаровского края.
«Семья — это не только опора и поддержка, но и источник вдохновения. Вы сохранили любовь и уважение, которые царят в вашем доме. Спасибо за сохранение самых лучших семейных ценностей!» — сказал Сергей Кравчук.
В рамках праздника прошла церемония награждения многодетных семей и тех, кто в браке больше 25 лет. Для всех гостей работали мастер-классы, семейные викторины, караоке, handmade-маркет, спортивные мероприятия и праздничный концерт.