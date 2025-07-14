Мэр Хабаровска вручил первые семейные документы на выездной церемонии браков

«От всей души поздравляю вас с этим прекрасным событием — рождением семьи! Сегодня самый радостный и волнительный день в вашей жизни. Любовь — это дар, требующий заботы и преданности. Это труд, и я верю в вас, в вашу силу и мудрость. И я очень надеюсь, что через 50 лет мы с вами увидимся здесь снова», — сказал глава города.