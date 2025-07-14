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Казахстан готовится принять «Игры будущего» в 2026 году

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем и генеральным директором организации Нис Хаттом и обсудил развитие фиджитал-спорта как перспективного направления, объединяющего физическую активность и цифровые технологии, и вопросы проведения в 2026 году в Казахстане международного турнира «Игры будущего», сообщает primeminister.kz.

Источник: primeminister.kz

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что подготовка ведется согласно утвержденному плану. По данным Федерации киберспорта РК, на сегодня свыше 1,5 млн казахстанцев активно занимаются киберспортом. Организация в Астане высокотехнологичного международного события будет способствовать дальнейшей популяризации среди молодежи нового спортивного формата. Участники встречи подтвердили намерения по укреплению сотрудничества в области развития фиджитал-спорта.

Phygital International работает в партнерстве со Всемирным сообществом Phygital (WPC), в которую входит 98 стран мира. WPC занимается разработкой правил и стандартов для фиджитал-дисциплин, организацией региональных и национальных отборочных турниров для участия в международном турнире «Игры будущего» (Games of the Future). Объединяет специалистов из различных областей, включая спорт, цифровые технологии и маркетинг.

Осенью 2024 года стало известно, что на проведение Phygital Games of the Future 2026 — турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт, претендовали Казахстан, Перу и Чили. В итоге статус страны-организатора «Игр будущего» 2026 года получил Казахстан.

Инициатива провести «Игры будущего» в Казахстане была предложена президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году, а в 2026 году соревнования пройдут в Астане.