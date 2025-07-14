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FT: отношениям США и Японии угрожает крупнейший за 25 лет кризис

Союз между США и Японией оказался под угрозой из-за политики президента Дональда Трампа, сообщает Financial Times. Жесткий подход Вашингтона и неспособность Токио адаптироваться могут привести к дестабилизации и смешению проблем безопасности и торговли.

Источник: AP 2024

По мнению источников FT, между Вашингтоном и Токио наблюдается серьезное недопонимание и недоверие. Японские власти ожидали снятия пошлин со стороны США, и были разочарованы, когда этого не произошло.

Кристофер Джонстон, прежде работавший в Белом доме, а теперь эксперт консалтинговой компании The Asia Group, сказал, что отношения между странами сейчас в худшем состоянии за последние четверть века. Он подчеркнул, что японские чиновники крайне взволнованы текущей ситуацией. В Японии считают, что для администрации Дональда Трампа нет ничего святого, и все зависит от случая.

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