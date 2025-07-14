FT: отношениям США и Японии угрожает крупнейший за 25 лет кризис

Кристофер Джонстон, прежде работавший в Белом доме, а теперь эксперт консалтинговой компании The Asia Group, сказал, что отношения между странами сейчас в худшем состоянии за последние четверть века. Он подчеркнул, что японские чиновники крайне взволнованы текущей ситуацией. В Японии считают, что для администрации Дональда Трампа нет ничего святого, и все зависит от случая.