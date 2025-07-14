Блок «Победа» оспорит любой приговор в отношении Таубер, заявил депутат

«Все понимают, что это заказные дела, в которых нет никаких юридических доказательств со стороны обвинения. Но, к сожалению, суд не слышит доводов защиты. Мы надеемся, что суд все же вынесет справедливое решение. Любой приговор, который будет не в пользу Марины Таубер, будет обжалован в ЕСПЧ», — заявил Фотеску журналистам перед зданием суда, куда он пришел, чтобы поддержать коллегу по блоку.