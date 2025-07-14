Глава МИД Беларуси совершит визиты в Китай, Таиланд и Лаос

В ходе заседания стороны обсудят организационные и содержательные аспекты подготовки предстоящего заседания Совета глав государств — членов ШОС, запланированного к проведению в Тяньцзине в сентябре 2025 года, а также обменяются мнениями по вопросам многопланового сотрудничества в рамках организации в контексте актуальной международной и региональной повестки. Планируется затронуть вопросы укрепления региональной безопасности.
В Таиланде Максим Рыженков проведет переговоры с министром иностранных дел, а также встречи с представителями политического истеблишмента страны. В центре внимания — перспективы развития двусторонних связей в сфере торговли, инвестиций, транспорта, туризма, образования и здравоохранения. В рамках визита ожидается подписание значимого межправительственного документа, направленного на расширение сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах.
В Лаосе запланированы встречи с представителями высшего руководства страны и расширенные переговоры с министром иностранных дел. Планируется уделить особое внимание практическим аспектам дальнейшего укрепления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, развития гуманитарных связей и контактов по линии бизнес-структур. Одним из ключевых итогов станет подписание соглашения об упрощении визового режима, что значительно облегчит поездки граждан обеих стран и будет способствовать развитию туризма, деловых и культурных обменов.