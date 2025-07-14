Лукашенко проводит встречу с губернатором Санкт-Петербурга

Я очень ценю, как и все белорусы, наши добрые и теплые отношения с Санкт-Петербургом. Питер для нас — приоритет из приоритетов.
Президент считает, что по итогам 2025 года между Беларусью и Санкт-Петербургом будет достигнут товарооборот в 2,5 миллиарда долларов.
Несмотря на разного рода катаклизмы, которые существуют как у нас, так и у вас, мы это можем сделать.
После беседы с президентом Беларуси делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором проведет переговоры с премьер-министром Александром Турчиным, председателем Совета Республики Натальей Кочановой.
В рамках визита запланирована встреча Беглова с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Губернатор намерен посетить храм преподобного Сергия Радонежского в Минске.
15 июля губернатор Беглов проведет переговоры с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также ознакомится с новым производственным цехом ОАО «МАЗ».
Вечером делегация Северной столицы России посетит Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, где состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.