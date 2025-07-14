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Лукашенко проводит встречу с губернатором Санкт-Петербурга

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Я очень ценю, как и все белорусы, наши добрые и теплые отношения с Санкт-Петербургом. Питер для нас — приоритет из приоритетов.

заявил белорусский лидер на встрече с губернатором Санкт-Петербурга

Президент считает, что по итогам 2025 года между Беларусью и Санкт-Петербургом будет достигнут товарооборот в 2,5 миллиарда долларов.

Несмотря на разного рода катаклизмы, которые существуют как у нас, так и у вас, мы это можем сделать.

сказал Лукашенко

После беседы с президентом Беларуси делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором проведет переговоры с премьер-министром Александром Турчиным, председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

В рамках визита запланирована встреча Беглова с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином. Губернатор намерен посетить храм преподобного Сергия Радонежского в Минске.

15 июля губернатор Беглов проведет переговоры с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, а также ознакомится с новым производственным цехом ОАО «МАЗ».

Вечером делегация Северной столицы России посетит Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, где состоится премьера спектакля «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

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