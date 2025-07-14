Мишустин объявил о списании долгов Свердловской области

Всего планируется списать долги 25 российским регионам. Общая сумма составит почти 43 млрд рублей. Кроме Свердловской области из числа регионов УрФО в этот список вошли Челябинская и Курганская области. Речь идет о списании двух третей долгов, но точные суммы по каждому субъекту не уточняются.