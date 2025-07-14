Мишустин объявил о списании долгов Свердловской области

Председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал списание долга Свердловской области по бюджетным кредитам. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом премьер-министр заявил на заседании со своими заместителями.
Всего планируется списать долги 25 российским регионам. Общая сумма составит почти 43 млрд рублей. Кроме Свердловской области из числа регионов УрФО в этот список вошли Челябинская и Курганская области. Речь идет о списании двух третей долгов, но точные суммы по каждому субъекту не уточняются.
«Представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью — на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Списание долгов Свердловской области на прошлой неделе Михаил Мишустин обсуждал с врио губернатора Денисом Паслером. Всего речь идет о реструктуризации 33 млрд рублей, из которых почти 18 млрд рублей будут направлены в ЖКХ.