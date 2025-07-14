СМИ узнали, о чем Трамп собирается заявить 14 июля 2025 года

Поставки оружия
Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что президент США представит план поставок оружия Украине. В пакет военной помощи, скорее всего, будет включено дальнобойное оружие, которое способно атаковать цели на российской территории, в том числе в Москве.
По данным издания, новый план вооружения Дональд Трамп презентует во время встречи с главным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает ТАСС. Авторы Axios подчеркивают, что поставки дальнобойного оружия Киеву — это «серьезный сдвиг» в политике республиканца. Ранее Трамп обещал украинским властям только отправку оборонительного вооружения.
Как пишет РБК, на военной базе Эндрюс Трамп заявил представителям СМИ, что США предоставят ВСУ ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, но профинансируют их поставку страны ЕС. Позже президент уточнил, что украинцы получат и комплексы Patriot, так как Украина в них «отчаянно нуждается», рассказывают РИА Новости.
Объявление о военной помощи Владимиру Зеленскому в Axios объясняют тем, что Трамп разочарован действиями Путина в процессе урегулирования украинского кризиса, пишет «Коммерсант». Сенатор Линдси Грэм* в беседе с журналистами заявил, что «Трамп очень зол на Путина» и его заявление «будет очень агрессивным».
Введение новых санкций
В понедельник Трамп может объявить о введении новых ограничений в отношении России, предполагают журналисты. Однако в воскресенье на прямой вопрос о новых рестрикциях американский лидер прямо отвечать отказался. «Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова политика «Коммерсант». Республиканец уточнил, что Евросоюз уже объявил о санкциях в отношении России.
Принятие «самого жесткого пакета санкций» также анонсировал сенатор Линдси Грэм*, который лоббирует принятие в Конгрессе закона о введении 500% импортных пошлин на товары стран, покупающих российскую нефть. Он раскрыл СМИ, что Трамп «в ближайшие дни получит возможность ввести санкции и пошлины, которые не были доступны ему ранее», сообщает ТАСС.
Сенатор назвал будущие рестрикции «кувалдой» Трампа и добавил, что они также коснутся Китая, Индии и Бразилии. Кроме того, Линдси Грэм* предложил СМИ следить за информацией о замороженных российских активах. Он уточнил, что Евросоюз предлагает предоставить Киеву право использовать проценты с российских средств, а американские сенаторы намерены добиться принятия более радикальных мер.
Отказ от курса на нормализацию отношений с РФ
Телеканал Bloomberg TV предполагает, что заявление Трампа 14 июля позволит сделать вывод, изменилась ли его стратегия в отношении России или нет. Журналисты считают, что политик может ограничиться символическим выговором Кремлю и обещанием помощи Украине, а может объявить о введении санкций и поставках вооружений, пишет «Коммерсант».
Politico со ссылкой на чиновников Белого дома уточняет, что Трамп уже готовится предоставить Киеву вооружение и технику со складов Пентагона. Для этого политик может воспользоваться правом президента, позволяющим распоряжаться военным арсеналом страны. Полномочие было предоставлено лидеру Штатов еще при предыдущей администрации — Джо Байденом были учреждены фонды военной помощи Киеву, сейчас там остаются порядка 3,8 млрд долларов.
Reuters уточняет, что республиканец намерен выделить в качестве помощи Зеленскому оружия и снарядов из запасов США на 300 млн долларов.
Изменение схемы оружейных поставок Украине
Не исключено, что заявление Трампа будет касаться корректировок в схеме военной помощи Украине.
По заявлению госсекретаря Марко Рубио на встрече АСЕАН в Куала-Лумпуре, США согласились продавать оружие Украине и Евросоюзу. Необходимость продажи оружия объясняется тем, что некоторые системы, которые требуются ВСУ, не производятся в Европе. США предлагает союзникам по НАТО делиться американскими системами и боеприпасами с Киевом, а затем, чтобы восполнить свои запасы, закупать необходимое у американцев.
Рубио уточнил, что схема не является новой, она была разработана еще в 2022 году, но почти не использовалась ранее. В Пентагоне считают, что поставить Украине вооружение со складов в Германии быстрее и выгоднее, чем доставлять его из США. Последние заявления представителей европейских членов НАТО свидетельствуют о том, что они намерены следовать предложенной американцами схеме.
Напомним, Трамп заявил в интервью NBC News, что 14 июля сделает важное заявление, касающееся России. Он уточнил, что «разочарован» позицией Кремля, но не раскрыл детали своего выступления.
* внесен в РФ в список экстремистов и террористов