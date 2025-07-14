СМИ узнали, о чем Трамп собирается заявить 14 июля 2025 года

Рубио уточнил, что схема не является новой, она была разработана еще в 2022 году, но почти не использовалась ранее. В Пентагоне считают, что поставить Украине вооружение со складов в Германии быстрее и выгоднее, чем доставлять его из США. Последние заявления представителей европейских членов НАТО свидетельствуют о том, что они намерены следовать предложенной американцами схеме.