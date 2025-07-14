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СМИ узнали, о чем Трамп собирается заявить 14 июля 2025 года

Американский президент Дональд Трамп 11 июля анонсировал «важное заявление» по России. Политик при этом добавил, что недоволен действиями Кремля. Крупные СМИ представили свои варианты содержания послания республиканца. Собрали основные версии о заявлении Трампа, которое он намерен сделать 14 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поставки оружия

Портал Axios со ссылкой на источники утверждает, что президент США представит план поставок оружия Украине. В пакет военной помощи, скорее всего, будет включено дальнобойное оружие, которое способно атаковать цели на российской территории, в том числе в Москве.

По данным издания, новый план вооружения Дональд Трамп презентует во время встречи с главным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает ТАСС. Авторы Axios подчеркивают, что поставки дальнобойного оружия Киеву — это «серьезный сдвиг» в политике республиканца. Ранее Трамп обещал украинским властям только отправку оборонительного вооружения.

В пользу версии о презентации плана о поставках оружия Киеву свидетельствуют другие заявления президента США о военной поддержке Киева.

Как пишет РБК, на военной базе Эндрюс Трамп заявил представителям СМИ, что США предоставят ВСУ ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, но профинансируют их поставку страны ЕС. Позже президент уточнил, что украинцы получат и комплексы Patriot, так как Украина в них «отчаянно нуждается», рассказывают РИА Новости.

Объявление о военной помощи Владимиру Зеленскому в Axios объясняют тем, что Трамп разочарован действиями Путина в процессе урегулирования украинского кризиса, пишет «Коммерсант». Сенатор Линдси Грэм* в беседе с журналистами заявил, что «Трамп очень зол на Путина» и его заявление «будет очень агрессивным».

Введение новых санкций

В понедельник Трамп может объявить о введении новых ограничений в отношении России, предполагают журналисты. Однако в воскресенье на прямой вопрос о новых рестрикциях американский лидер прямо отвечать отказался. «Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова политика «Коммерсант». Республиканец уточнил, что Евросоюз уже объявил о санкциях в отношении России.

Принятие «самого жесткого пакета санкций» также анонсировал сенатор Линдси Грэм*, который лоббирует принятие в Конгрессе закона о введении 500% импортных пошлин на товары стран, покупающих российскую нефть. Он раскрыл СМИ, что Трамп «в ближайшие дни получит возможность ввести санкции и пошлины, которые не были доступны ему ранее», сообщает ТАСС.

Сенатор назвал будущие рестрикции «кувалдой» Трампа и добавил, что они также коснутся Китая, Индии и Бразилии. Кроме того, Линдси Грэм* предложил СМИ следить за информацией о замороженных российских активах. Он уточнил, что Евросоюз предлагает предоставить Киеву право использовать проценты с российских средств, а американские сенаторы намерены добиться принятия более радикальных мер.

Отказ от курса на нормализацию отношений с РФ

Телеканал Bloomberg TV предполагает, что заявление Трампа 14 июля позволит сделать вывод, изменилась ли его стратегия в отношении России или нет. Журналисты считают, что политик может ограничиться символическим выговором Кремлю и обещанием помощи Украине, а может объявить о введении санкций и поставках вооружений, пишет «Коммерсант».

Politico со ссылкой на чиновников Белого дома уточняет, что Трамп уже готовится предоставить Киеву вооружение и технику со складов Пентагона. Для этого политик может воспользоваться правом президента, позволяющим распоряжаться военным арсеналом страны. Полномочие было предоставлено лидеру Штатов еще при предыдущей администрации — Джо Байденом были учреждены фонды военной помощи Киеву, сейчас там остаются порядка 3,8 млрд долларов.

Reuters уточняет, что республиканец намерен выделить в качестве помощи Зеленскому оружия и снарядов из запасов США на 300 млн долларов.

Изменение схемы оружейных поставок Украине

Не исключено, что заявление Трампа будет касаться корректировок в схеме военной помощи Украине.

По заявлению госсекретаря Марко Рубио на встрече АСЕАН в Куала-Лумпуре, США согласились продавать оружие Украине и Евросоюзу. Необходимость продажи оружия объясняется тем, что некоторые системы, которые требуются ВСУ, не производятся в Европе. США предлагает союзникам по НАТО делиться американскими системами и боеприпасами с Киевом, а затем, чтобы восполнить свои запасы, закупать необходимое у американцев.

Рубио уточнил, что схема не является новой, она была разработана еще в 2022 году, но почти не использовалась ранее. В Пентагоне считают, что поставить Украине вооружение со складов в Германии быстрее и выгоднее, чем доставлять его из США. Последние заявления представителей европейских членов НАТО свидетельствуют о том, что они намерены следовать предложенной американцами схеме.

Напомним, Трамп заявил в интервью NBC News, что 14 июля сделает важное заявление, касающееся России. Он уточнил, что «разочарован» позицией Кремля, но не раскрыл детали своего выступления.

* внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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