Лукашенко назвал приоритет приоритетов для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля, в понедельник, на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал приоритет приоритетов для Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства подчеркнул, что он сам, как и все белорусы, очень ценит теплые и добрые отношения, сложившиеся с Санкт-Петербургом. Президент, говоря, про отмечание 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заметил, что самыми пострадавшими людьми в данной войне оказались белорусы и ленинградцы.
По словам Александра Лукашенко, именно ленинградцы в послевоенный период оказали белорусам и Минску существенную поддержку в восстановлении и возрождении.
— От Ленинграда и наука в Академии наук отчасти зарождалась и проходило восстановление разрушенной страны. Поэтому у нас очень существенная глубина наших отношений, основанная на этом братстве… Ленинград для нас, Питер — приоритет приоритетов, — заявил президент Беларуси.
К слову, ранее «Комсомолка» писала, что в блокаду Ленинграда выжила только половина из 24 тысяч белорусских мальчишек, которых перед войной отправили туда учиться.
Здесь мы пишем про драмы жизни и удары судьбы ученого-изобретателя Павла Кобеко из белорусского Мстиславля: был уборщиком, но его слушал «отец» атомной бомбы, а еще рассчитал скорость машин на Дороге жизни.
А белорусский биолог похудел на 40 кг, был на грани смерти, но сохранил для блокадного Ленинграда ценные сорта картофеля и растений.