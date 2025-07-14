Лукашенко назвал приоритет приоритетов для Беларуси

Глава государства подчеркнул, что он сам, как и все белорусы, очень ценит теплые и добрые отношения, сложившиеся с Санкт-Петербургом. Президент, говоря, про отмечание 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заметил, что самыми пострадавшими людьми в данной войне оказались белорусы и ленинградцы.