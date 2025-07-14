Лукашенко: Беларусь в текущем году планирует перевезти через питерский порт Бронка около 7 млн тонн грузов

«Многое уже там сделано. Думаю, что вместе с вами мы еще больше сможем сделать. Но на этом этапе мы очень благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы перевезем в этом году через этот порт около 7 млн тонн разных грузов. И сыпучих грузов, и нефтепродуктов. Будем грузить все. Будем развивать этот порт, — сказал глава государства. — Мы планируем (7 млн тонн — это совсем немного для нас) еще и в Мурманск выйти. Это резервное такое место, но там надо строить этот порт, и на это уйдет немало лет. Поэтому для нас это (порт в Санкт-Петербурге. — Прим. БЕЛТА) основная дорога в мир для нашей продукции».