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Лукашенко поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за порт

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы строительства порта, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Что касается еще одного вопроса, я хочу вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказывали и мне, и Беларуси, и нашей компании, которая занимается строительством порта в Бронке.

сказал Лукашенко

Глава государства поделился воспоминаниями о том, как российский президент Владимир Путин во время поездки на катере по портовой акватории, предложил белорусам строить здесь морской порт.

Много уже там было сделано, думаю, что вместе с вами мы еще больше сможем. Но на этом этапе мы очень благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы перевезем в этом году через этот порт около семи миллионов тонн грузов разных — и сыпучих, и нефтепродуктов.

сказал Лукашенко

При этом Лукашенко отметил, что семь миллионов тонн грузов — это «совсем немного», поэтому сказал: «Планируем еще и в Мурманск выйти», если будет «резервное место».

По его словам, в сложившихся условиях для Беларуси морские порты очень важны для перевалки отечественных товаров.

В апреле прошлого года было подписано соглашение о строительстве белорусского порта в Мурманской области. Беларусь с помощью этого терминала сможет расширить свой экспорт, благодаря выходу через Северный морской путь, в океан. Планируется, что первые белорусские грузы смогут поступать через порт уже в 2028 году.

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