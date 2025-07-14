Лукашенко поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга за порт

Много уже там было сделано, думаю, что вместе с вами мы еще больше сможем. Но на этом этапе мы очень благодарны за ту поддержку, которую вы оказываете. Мы перевезем в этом году через этот порт около семи миллионов тонн грузов разных — и сыпучих, и нефтепродуктов.