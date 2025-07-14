Беглов: отношения между Россией и Беларусью действительно родственные и братские

«Я проанализировал, что с того времени и по сегодняшний день вы практически не изменили своим принципам, тем решениям, которые вы тогда принимали и принимаете сегодня. Они стабильны и фундаментальны. Это позволило завоевать уважение среди белорусского народа, среди россиян и в странах СНГ. Я полностью разделяю ваши слова о том, что отношения между Республикой Беларусь и Россией, Санкт-Петербургом действительно братские, родственные. Поэтому у нас все и получается», — заявил губернатор.