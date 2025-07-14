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Беглов: отношения между Россией и Беларусью действительно родственные и братские

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Россией и Беларусью действительно родственные и братские. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил 14 июля на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Александр Беглов поделился, что на днях прочитал в одной из газет первое интервью Александра Лукашенко в должности главы государства. То есть материал более чем 30-летней давности.

«Я проанализировал, что с того времени и по сегодняшний день вы практически не изменили своим принципам, тем решениям, которые вы тогда принимали и принимаете сегодня. Они стабильны и фундаментальны. Это позволило завоевать уважение среди белорусского народа, среди россиян и в странах СНГ. Я полностью разделяю ваши слова о том, что отношения между Республикой Беларусь и Россией, Санкт-Петербургом действительно братские, родственные. Поэтому у нас все и получается», — заявил губернатор.

Он отметил, что тренд в развитии отношений между Беларусью и Санкт-Петербургом задают президенты обеих стран, что очень важно для региона.

«Тот вектор взаимодействия между Санкт-Петербургом и Беларусью, между нашими предприятиями, который задали вы и Президент России Владимир Путин, сегодня претворяется в жизнь. И мы четко выполняем поручения, которые даны нашими президентами. Рассуждать, умничать не надо — надо просто брать и выполнять, тогда будет все в порядке, — подчеркнул Александр Беглов. — Очень важно, когда такой тренд задают два президента — это нам очень помогает».

В пример губернатор привел недавнее открытие нового здания генерального консульства Беларуси в Санкт-Петербурге. Оно было торжественно открыто в центре города ко Дню Независимости Беларуси. «Ваше поручение и Владимира Владимировича Путина полностью выполнено. Консульство работает. Оно находится в 10 минутах от Смольного, поэтому я всегда генеральному консулу говорю: “Пешком прошелся, всегда сядем чашку чая выпьем и решим все необходимые вопросы”, — отметил он.

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