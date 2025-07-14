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Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси

Лукашенко сказал про главный вопрос в Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которая проходит во Дворце Независимости 14 июля, заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

— Главный вопрос — у нас и в России — это справедливость. Люди хотят справедливости, — подчеркнул президент Беларуси.

По словам главы государства, обычные люди далеки от экономики, добавив, что она им не нужна. Александр Лукашенко уточнил, что белорусы хотят, приходя в магазин, не чувствовать себя как в музее: «посмотрел на экспонаты и ушел, потому что в кармане нет денег».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал приоритет приоритетов для Беларуси.

Кроме того, Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

А еще Лукашенко обратился к народу Франции, сказав о преодолении разногласий.

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