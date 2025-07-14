Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси

По словам главы государства, обычные люди далеки от экономики, добавив, что она им не нужна. Александр Лукашенко уточнил, что белорусы хотят, приходя в магазин, не чувствовать себя как в музее: «посмотрел на экспонаты и ушел, потому что в кармане нет денег».