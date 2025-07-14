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Шор: блок «Победа» выступает за создание Союзного государства с Россией

КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Оппозиционный блок «Победа» выступает за создание Союзного государства между Молдавией и Россией, а также за сотрудничество государства с ЕАЭС, ради достижения этих целей политсила будет участвовать в парламентских выборах, заявил лидер блока Илан Шор.

Источник: © РИА Новости

Лидеры партий, входящих в блок «Победа», в понедельник подали документы в ЦИК, чтобы зарегистрироваться для участия в запланированных на 28 сентября парламентских выборах.

«Победа» будет биться за право представлять свободную Молдову в парламенте. Мы верим в свои силы, потому что за нас — голоса сотен тысяч людей, и мы никогда не обманем их доверие. «Победа» предлагает четкую и прозрачную программу: за Союзное государство с Россией; за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС; за дешевый газ и честные цены; за сохранение национальной идентичности и суверенитета", — написал Шор в своем Telegram-канале.

По его словам, блок будет внимательно следить за действиями Центризбиркома, допуская, что власти могут попытаться не допустить регистрации политформирования.

«Партия “Действие и солидарность” втягивает нашу страну в экономическое рабство. Сытая и самодовольная Европа никогда не будет с нами на равных. ЕС и НАТО не дадут защиты молдаванам. Напротив, они будут воевать нашими руками, — добавил Шор.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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