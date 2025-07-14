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Лукашенко: главный вопрос у нас и в России — справедливость

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный вопрос в Беларуси и России — справедливость, которой хотят люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, рассуждая на тему ценообразования, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства рассказал, что в Беларуси принимаются меры, чтобы ценообразование было справедливым и устраивало всех по цепочке, включая производителей, переработчиков, торговлю и потребителей.

«Сейчас главный вопрос у нас и в России — справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее — посмотрел на “экспонат” и ушел, потому что в кармане нет денег, — подчеркнул белорусский лидер. — Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские — Украина, Беларусь, Россия прежде всего — они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Не обязательно таким путем. Каким-то другим».

«На этих принципах мы всегда работали. И вижу, что это приносит свои плоды и в Питере. Обещаю вам, при нашей договоренности, будем четко выполнять свои обязательства», — добавил Александр Лукашенко.

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