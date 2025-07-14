Президент Беларуси Александр Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси, пишет БелТА.
— Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заметил: в 2024 году была критика за то, что регулируют цены. Он заверил, что в стране цены не регулировали, а просто хотели установить правила.
— Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить, — пояснил Александр Лукашенко.
Кроме того, президент заметил:
— Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу.
Глава государства акцентировал внимание на том, что ему каждый день пишут белорусы. И добавил, что пресс-служба все анализирует и приносит на стол.
— Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости, — предупредил президент Беларуси, обращаясь к представителям белорусской стороны на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Отмечается, что в числе представителей белорусской стороны были первый вице-премьер Николай Снопков, глава Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.
Тем временем депутат назвала изменения Налогового кодекса Беларуси, касающиеся физлиц.
Кстати, правила косьбы травы у домов, дач и у могил определены в Беларуси.