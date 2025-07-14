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Глава МИД Беларуси Рыженков отправится с визитами в Китай, Таиланд и Лаос

Рыженков посетит 15−18 июля Китай, Таиланд и Лаос.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отправится 15−18 июля с рабочими визитами в Китай, Таиланд и Лаос, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Китае министр примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», — говорится в сообщении.

Кстати, это первое участие Беларуси в заседании СМИД ШОС в статусе полноправного члена организации. Планируется, что в ходе заседания стороны обсудят и подготовку предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно пройдет в Тяньцзине в сентябре 2025 года. Кроме того, на заседании СМИД стороны обсудят международную и региональную повестки, а также укрепление региональной безопасности.

Что касается визита в Таиланде, то в этой стране руководитель белорусской дипломатии проведет переговоры с главой МИД и другими политиками. Кроме обсуждения перспектив в торговле, транспорте, туризме, образовании и здравоохранении, планируется подписание межправительственного документа по расширению сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах.

Во время визита в Лаос Рыженков обсудит с высшим руководством страны развитие торгово-экономических и гуманитарных связей. Ожидается подписание соглашения об упрощении визового режима.

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