Глава МИД Беларуси Рыженков отправится с визитами в Китай, Таиланд и Лаос

Кстати, это первое участие Беларуси в заседании СМИД ШОС в статусе полноправного члена организации. Планируется, что в ходе заседания стороны обсудят и подготовку предстоящего заседания Совета глав государств-членов ШОС. Оно пройдет в Тяньцзине в сентябре 2025 года. Кроме того, на заседании СМИД стороны обсудят международную и региональную повестки, а также укрепление региональной безопасности.