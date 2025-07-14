Юрий Слюсарь: На Дону создано управление по поддержке ветеранов боевых действий

Особое внимание уделяется внедрению лучших практик адаптации ветеранов, разработке системы наставничества и поиску тех, кто после возвращения с фронта не обратился за помощью в госорганы. Это важный шаг в комплексной поддержке защитников Отечества и их интеграции в мирную жизнь.