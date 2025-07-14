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Юрий Слюсарь: На Дону создано управление по поддержке ветеранов боевых действий

Ростовская область, 14 июля 2025. DON24.RU. По решению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в правительстве региона создано новое управление, которое займется вопросами помощи ветеранам боевых действий и подготовкой молодежи к военной службе, сообщают на сайте правительства области.

Управление будет взаимодействовать с ветеранскими объединениями, военными структурами, муниципальными администрациями, фондом «Защитники Отечества» и общественными организациями. В его задачи войдет не только социальная адаптация участников СВО, но и поддержка их семей, военно-патриотическое воспитание, борьба с фальсификацией истории и сохранение исторической памяти.

«Сейчас это необходимо. Ветеранам СВО надо привыкать к гражданской жизни. Кому-то из них необходима помощь с трудоустройством, социализацией, кому-то нужна реабилитация. Также важно формировать у нашей молодежи твердую гражданскую позицию и готовность защищать Отечество», — отметил Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Особое внимание уделяется внедрению лучших практик адаптации ветеранов, разработке системы наставничества и поиску тех, кто после возвращения с фронта не обратился за помощью в госорганы. Это важный шаг в комплексной поддержке защитников Отечества и их интеграции в мирную жизнь.