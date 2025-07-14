Ранее министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что территория районной больницы в Кагуле будет расширена в том числе за счет участка земли, где размещен памятник советским воинам — танк Т-34, установленный в 1975 году. В пятницу жители города вышли на митинг против сноса памятника.
«Танк в Кагуле сносить не планируют. Об этом заявил мэр города Николай Дандиш, реконструкция объекта здравоохранения не затрагивает территории мемориального комплекса, заявил градоначальник. Декларации, в том числе сделанные с парламентской трибуны, названы ложными и провокационными», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
Глава комитета «Победа», считает, что это была «проба пера» от правящей партии «Действие и солидарность». «Расслабляться не стоит. Оставшись у власти, они (правящая партия — ред.) продолжат линию возрождения нацизма. Было бы здорово услышать от мэра Кагула информацию о благоустройстве мемориального комплекса в честь погибших героев. С восстановлением списка имён, с заменой разрешенных гранитных плит. Вот тогда победа будет полной и безоговорочной», — добавил Петрович.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.