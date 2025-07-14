Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штат помощников казанских депутатов намерены сократить: причина

КАЗАНЬ, 14 июля, ФедералПресс. У депутатов Казанской городской думы могут сократить число помощников: с пяти до трех. Проект решения об этом проходит антикоррупционную экспертизу.

«С целью повышения эффективности работы депутата Казанской городской Думы и обеспечения более тесного взаимодействия с избирателями», — так сформулированы в документе причины сокращения числа помощников.

Для депутатов гордумы Казани это сокращение числа помощников не первое. В 2006 году депутаты решили ввести ограничение на прием на работу не более двух помощников на одного члена думы. В 2010 году они разрешили себе иметь не более пяти человек в качестве помощника.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что делегация депутатов из Тюмени нанесла визит в Пермь, где ее приняли в городской думе. Председатель ПГД Дмитрий Малютин поделился с гостями опытом развития территориального общественного самоуправления в столице Прикамья.