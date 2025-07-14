«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в “передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине”, — говорится в сообщении.
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