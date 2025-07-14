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СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в «передовой плац­дарм» альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Источник: AP Photo

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в “передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине”, — говорится в сообщении.

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