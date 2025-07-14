Лукашенко подписал закон об изменениях в вопросах соцстрахования и пенсионного обеспечения

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях совершенствования законов по вопросам государственного социального страхования с учетом практики их применения Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.