В Госдуме предрекли охлаждение отношений с США

«Трамп очень громко заявлял о том, что будет поставлять системы ПВО для защиты Украины. При этом речь шла не о системах, а о ракетах. Количество этих ракет было просто смешным. Как расценивать, с одной стороны, громкие заявления о продолжении помощи Украине, а с другой стороны, вот эти цифры, о которых говорит Трамп? Они говорят, что это ничего», — соообщил Алексей Чепа в разговоре с Lenta.ru.