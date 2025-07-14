В Госдуме предрекли охлаждение отношений с США

«Трамп очень громко заявлял о том, что будет поставлять системы ПВО для защиты Украины. При этом речь шла не о системах, а о ракетах. Количество этих ракет было просто смешным. Как расценивать, с одной стороны, громкие заявления о продолжении помощи Украине, а с другой стороны, вот эти цифры, о которых говорит Трамп? Они говорят, что это ничего», — соообщил Алексей Чепа в разговоре с Lenta.ru.
По словам депутата, подобные решения со стороны США наложат отпечаток на взаимные отношения между странами.
Ранее Дональд Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot.
По словам хозяина Белого дома, Вашингтон отправит Киеву различные виды военного оборудования, но Украина за них заплатит.
При этом Трамп заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта. Он добавил, что только слышит «красивые слова» от российского руководства.