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Кремль назвал провокацией стрельбу Эстонии из HIMARS

Многие страны занимаются провокационными действиями, но Россия как балтийское государство будет отстаивать свои интересы в регионе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: U.S. Army

Так Песков прокомментировал первые боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые эстонские военные провели на прошлой неделе. Испытания прошли на эстонском острове Сааремаа. Учебные ракеты менее чем за минуту поразили морские цели на расстоянии 15 км.

«Россия — это балтийское государство и намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью», — сказал Песков.

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