Экс-министр финансов Мариана Дурлештяну раскритиковала правительство после того, как парламент назначил Думитру Алайбу членом Наблюдательного совета Нацбанка. В соцсетях она назвала учреждение «гнездом покемонов с политическими подвигами», обвинив в деградации и превращении Нацбанка в инструмент вознаграждения политически лояльных лиц, пишет primulinmd.
«Если он совершал “великие подвиги” в Министерстве экономики, почему бы господину Алайбе не попасть прямо в НБМ?» — иронично спрашивает бывшая министр.
Дурлештяну осудила то, что вместо укрепления институциональной независимости и профессионализма власти продвигают удобные схемы для узкого круга, предлагая должности «не за профессионализм, а за лояльность».
Она процитировала бывшего президента США Рональда Рейгана: «Бедность народа — самое справедливое наказание за его глупость», намекая на то, что нынешний курс правительства может иметь серьёзные последствия для общества.
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