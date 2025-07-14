Песков о неторопливом Киеве, эстонской провокации на Балтике и поставках оружия из США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, как Россия относится к визиту спецпосланника президента США в Киев, прокомментировал стрельбу из HIMARS на Балтике и уточнил, дошла ли до Кремля просьба графа Петра Шереметева о переезде в Россию. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».