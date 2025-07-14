О переговорах с Украиной
Очевидно, что Киев не спешит.
Россия по-прежнему ожидает предложений по срокам.
Россия готова к продолжению и к проведению третьего раунда переговоров с Украиной.
О визите Келлога на Украину
В первую очередь ожидания должны быть у самого спецпосланника президента США Кита Келлога и у украинских собеседников.
Для России важно, чтобы Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию.
Об американском оружии.
Поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются.
О боевых стрельбах Эстонии из HIMARS
Многие страны занимаются провокационными действиями на Балтике.
Россия будет твердо отстаивать свои законные интересы на Балтике.
На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности.
О графе Шереметеве
Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева.
Желание графа переехать из Франции в Россию можно только приветствовать.