Травников назвал подрядчиков-нарушителей: список опубликуют для всех

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил создать открытый список недобросовестных дорожных подрядчиков, которые не исполняют обязательства по гарантийному ремонту.
Об этом он заявил на оперативном совещании, отметив, что перечень таких организаций уже составлен региональным Минтрансом.
«Будем думать, что делать с этим списком дальше. Как минимум, мы его опубликуем, чтобы все заказчики и жители знали “героев” в лицо», — подчеркнул Травников.
Инициатива обсуждалась ещё в мае, и, по словам министра транспорта Анатолия Костылевского, с выявленными подрядчиками уже ведётся претензионная работа. Власти региона намерены сделать информацию о ненадёжных компаниях доступной для всех заказчиков и жителей области.