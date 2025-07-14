Песков оценил планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы

На прошлой неделе глава Белого дома раскрыл детали нового соглашения между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Как он объяснил, Вашингтон будет отправлять вооружения НАТО, альянс затем их передаст Киеву и заплатит за них. Соглашение было достигнуто на саммите НАТО, сообщил Трамп. Тогда же президент анонсировал «важное заявление» по поводу России 14 июля. До этого американский лидер говорил, что «недоволен» действиями Владимира Путина по урегулированию конфликта и пообещал «устроить маленький сюрприз».