Где рос будущий Вячеслав Федорищев: фоторепортаж из Волгодонска к дню рождения губернатора Самарской области

14
14 июля 2025 года, в день 36-летия главы самарского региона, корреспонденты побывали на малой родине губернатора. Наши журналисты запечатлели места, где ходил и часто бывал Вячеслав Федорищев.
14 июля 2025 года, в день 36-летия главы самарского региона, корреспонденты побывали на малой родине губернатора. Наши журналисты запечатлели места, где ходил и часто бывал Вячеслав Федорищев.
14 июля 2025 года, в день 36-летия главы самарского региона, корреспонденты побывали на малой родине губернатора. Наши журналисты запечатлели места, где ходил и часто бывал Вячеслав Федорищев.