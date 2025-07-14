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Где рос будущий Вячеслав Федорищев: фоторепортаж из Волгодонска к дню рождения губернатора Самарской области

14 июля 2025 года, в день 36-летия главы самарского региона, корреспонденты побывали на малой родине губернатора. Наши журналисты запечатлели места, где ходил и часто бывал Вячеслав Федорищев.

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14 июля 2025 года, в день 36-летия главы самарского региона, корреспонденты побывали на малой родине губернатора. Наши журналисты запечатлели места, где ходил и часто бывал Вячеслав Федорищев.