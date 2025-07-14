Сегодня 36 лет Вячеславу Федорищеву. Как СЕГОДНЯ выглядит родной город губернатора?

Глава региона родился 14 июля 1989 года в городе Волгодонске Ростовской области. В день рождения губернатора Самарской области на его малой родине побывали корреспонденты «МК в Самаре» и попытались пройти по следам Вячеслава Федорищева.
«МК в Самаре» с наступлением 14 июля опубликовал материал о том, чем примечателен этот день и какие персоны празднуют сегодня свой День рождения. Сегодня родились, в частности, шведский режиссер Ингмар Бергман и ирландский боец MMA Конор Макгрегор.
Есть, между тем, человек, чья работа для жителей Самарской области важнее деятельности мировых звезд культуры и спорта. Это губернатор Вячеслав Федорищев, который также родился 14 июля. Вряд ли можно назвать символичным тот факт, что ДР главы региона пришелся на первый рабочий день недели. Тем более, что для Федорищева «понедельник начинается в субботу» — в минувшую, например, губернатор принимал министра сельского хозяйства России Оксану Лут и позднее подвел итоги ее визита. Далеко не в последнюю очередь высокая работоспособность стала причиной того, что первый в истории уроженец Волгодонска стал врио губернатора российского региона.
Фоторепортаж с малой родины В. Федорищева:
Мы решили посмотреть, как сегодня (именно сегодня, 14 июля 2025 года!) выглядят родные для Вячеслава Федорищева места: достопримечательности и обычные кварталы Волгодонска, его родная школа № 11, которую он с отличием окончил в середине «нулевых».
Надеемся, этот фоторепортаж позволит губернатору Самарской области ненадолго вернуться в свои школьные годы. А «МК в Самаре» желает главе региона на многие годы сохранить в себе творческое, непосредственное начало и продолжать умело сочетать его с серьезным деловым подходом.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.