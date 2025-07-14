Сегодня 36 лет Вячеславу Федорищеву. Как СЕГОДНЯ выглядит родной город губернатора?

Есть, между тем, человек, чья работа для жителей Самарской области важнее деятельности мировых звезд культуры и спорта. Это губернатор Вячеслав Федорищев, который также родился 14 июля. Вряд ли можно назвать символичным тот факт, что ДР главы региона пришелся на первый рабочий день недели. Тем более, что для Федорищева «понедельник начинается в субботу» — в минувшую, например, губернатор принимал министра сельского хозяйства России Оксану Лут и позднее подвел итоги ее визита. Далеко не в последнюю очередь высокая работоспособность стала причиной того, что первый в истории уроженец Волгодонска стал врио губернатора российского региона.