Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат

Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии «Шор» и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока «Победа» Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с «политической агонией» правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу.
«Если бы в Молдавии действительно существовала независимая судебная система, я был бы уверен в том, что Марина Таубер будет оправдана. Дело против нее имеет явный политический характер. Как юрист, я считаю, что эти обвинения были сфабрикованы с единственной целью — устранить неудобного политического конкурента», — заявил Боля журналистам.
По его словам, подобное поведение стало повторяющейся практикой властей Молдавии, который использует свои институциональные ресурсы для устранения оппозиционных сил. «Недопустимо, чтобы давление распространялось и на адвокатов, которые защищают граждан от злоупотреблений властей. В последние годы они стали объектом систематического запугивания», — добавил депутат.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.